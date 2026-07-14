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Туск анонсировал учения «коалиции желающих» по Украине

Туск анонсировал учения «коалиции желающих» по Украине

Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что первые учения «коалиции желающих» по Украине с участием войск Великобритании и Франции пройдут в Польше в сентябре 2026 года, передает телеканал TVP Info.

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