Росавиация приостановила эксплуатацию 37 вертолетов 2022 года выпуска из-за использования поддельной резины

В связи с фактами использования резины с поддельными паспортами качества, Росавиация двумя директивами временно приостановила эксплуатацию 37 вертолетов 2022 года выпуска — 27 Ми-8МТВ-1 и 10 «Ансат-СК», выпущенных на Казанском вертолетном заводе (КВЗ, входит в холдинг «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех»).