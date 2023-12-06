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Мировое обозрение

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Росавиация приостановила эксплуатацию 37 вертолетов 2022 года выпуска из-за использования поддельной резины

Росавиация приостановила эксплуатацию 37 вертолетов 2022 года выпуска из-за использования поддельной резины

В связи с фактами использования резины с поддельными паспортами качества, Росавиация двумя директивами временно приостановила эксплуатацию 37 вертолетов 2022 года выпуска — 27 Ми-8МТВ-1 и 10 «Ансат-СК», выпущенных на Казанском вертолетном заводе (КВЗ, входит в холдинг «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех»).

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