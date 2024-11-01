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Царьград

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Король Карл III заявил, что лишь православие не испорчено политкорректностью

Король Карл III заявил, что лишь православие не испорчено политкорректностью

Глава протестантской церкви признал, что православие осталось единственной ветвью христианства, которая сохраняет свою самобытность.

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