"Выступать с Шаманом, все равно что пропахнуть беляшами в столовой": Очередной скандал на "Песне года"

Не понимаю почему Агутин, этот убийца, на свободе, камера должна быть его домом, а Орбакайте вообще делать нечего в России, пусть за своей придаточной матерью ухаживает. Как надоели эти одни и те же рожи и Филя как всегда с ними, плесень рода человеческого.

МФ

Миллер Фахрутдиновна

Куда смотрит директор канала, где контролирующие органы? Шаман настоящий патриот и русский! Народ его полюбил и слушает его песни и принимает его творчество. Кто такая Лорак и вся остальная шайка? Ни голоса, песни ни о чем. Надо запретить этим " певичкам" появляться в России и на сцене, качать им деньги! Мы за Шамана, он наш свой и очень талантлив, а эта свара завидуют ему!