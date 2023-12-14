Интересная жизнь с Vera Star Пожалуй ещё никогда в истории главного музыкального фестиваля страны, именуемого "Песней года", не было столь омерзительного по своему содержанию скандала, какой произошел на днях во время съемок этого мероприятия.
"Выступать с Шаманом, все равно что пропахнуть беляшами в столовой": Очередной скандал на "Песне года"
Комментарии
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vitaly yanushkevich
Не понимаю почему Агутин, этот убийца, на свободе, камера должна быть его домом, а Орбакайте вообще делать нечего в России, пусть за своей придаточной матерью ухаживает. Как надоели эти одни и те же рожи и Филя как всегда с ними, плесень рода человеческого.
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9 час.
МФ
Миллер Фахрутдиновна
Куда смотрит директор канала, где контролирующие органы? Шаман настоящий патриот и русский! Народ его полюбил и слушает его песни и принимает его творчество. Кто такая Лорак и вся остальная шайка? Ни голоса, песни ни о чем. Надо запретить этим " певичкам" появляться в России и на сцене, качать им деньги! Мы за Шамана, он наш свой и очень талантлив, а эта свара завидуют ему!
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2 час.
Екатерина Котлова
Какие проблемы, выселить всех недовольных за границу, пусть там поют и зарабатывают тряся своими письками, сиськами и нарощенными жопами. При чем без всякого права возвращаться когда-либо на российскую землю. Зажрались твари.
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1 час.
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