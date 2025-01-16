Армия России ворвалась во Времевку, продвигаясь к центру посёлка под Великой Новосёлкой (КАРТА)

Армия России ворвалась во Времевку, продвигаясь к центру посёлка под Великой Новосёлкой. На южно-донецком направлении группировка войск «Восток» продолжает наступательную операцию по охвату Великой Новоселки.
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