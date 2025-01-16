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Русская весна

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  • Eduard
    Клоун-маньяк!Зеленский странны...
  • Eduard
    А вы Зеля справляетесь? Нет вы выживаете за счет Европейских поставок!Зеленский странны...
  • Eduard
    Врежте по Варщаве,Берлину и это европейское быдло разбежится.Это же кучка недостран,одно только название"Европа"!Взгляд в будущее:...

Армия России ворвалась во Времевку, продвигаясь к центру посёлка под Великой Новосёлкой (КАРТА)

Армия России ворвалась во Времевку, продвигаясь к центру посёлка под Великой Новосёлкой (КАРТА)

Армия России ворвалась во Времевку, продвигаясь к центру посёлка под Великой Новосёлкой. На южно-донецком направлении группировка войск «Восток» продолжает наступательную операцию по охвату Великой Новоселки.

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