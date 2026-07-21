7 СЕНТЯБРЯ 2025 ГОДА – СТАРТ ЗНАМЕНАТЕЛЬНОГО И СУДЬБОНОСНОГО ПЕРИОДА ЗАТМЕНИЙ: ясновидящая Тэрсса 7 сентября открывается значимый коридор затмений, предсказанный Тэрссой, несущий потенциал для позитивных изменений.
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