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«Милуоки» потерпел самое разгромное поражение в первом раунде плей-офф в истории НБА как команда-победитель конференции в регулярке

«Милуоки» стал первой командой в истории, проигравшей серию восьмому посеву в пяти матчах. «Бакс» закончили регулярный чемпионат-2022/23 на первом месте с результатом 58-24, но уступили «Хит» Батлера в первом раунде плей-офф (1-4).

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