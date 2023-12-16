Кадет Росгвардии стал «Принцем Бала» на Кадетском Балу в Гостином Дворе

Кадет Московского президентского кадетского училища им. М.А.Шолохова войск национальной гвардии РФ Артем Алямкин удостоен специального приза в номинации «Принц Бала» на VIII Международном Кремлевском Благотворительном Кадетском Балу, который прошел в Гостином Дворе в Москве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии