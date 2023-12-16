Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 704 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ed
    Почти наверняка сами на себя наложат кучку и не однуThe War Zone: Лло...
  • Александр
    мозги пропил!!!Музыкант Гарик Су...
  • Валентин Воробьев
    Ну, а Домогаров-то с какого боку?Стас Пьеха расска...

Кадет Росгвардии стал «Принцем Бала» на Кадетском Балу в Гостином Дворе

Кадет Росгвардии стал «Принцем Бала» на Кадетском Балу в Гостином Дворе

Кадет Московского президентского кадетского училища им. М.А.Шолохова войск национальной гвардии РФ Артем Алямкин удостоен специального приза в номинации «Принц Бала» на VIII Международном Кремлевском Благотворительном Кадетском Балу, который прошел в Гостином Дворе в Москве.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх