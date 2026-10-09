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Меркурис заявил о сокрытии урона от ударов ВС РФ на Украине

Меркурис заявил о сокрытии урона от ударов ВС РФ на Украине

На фоне разгромных российских ударов СБУ активно прибегает к хитрому информационному трюку, чтобы реальный масштаб последствий оставался за кадром.

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