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Сильные домашние молитвы на период от Вознесения до Троицы

Сильные домашние молитвы на период от Вознесения до Троицы

Сильные домашние молитвы на период от Вознесения до Троицы Марина ОнегинаПравославные христиане уже отметили Вознесение Господне в 2024 году, и вскоре их ждёт празднование Троицы, ещё одного важного двунадесятого торжества.

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