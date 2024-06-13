Сильные домашние молитвы на период от Вознесения до Троицы Марина ОнегинаПравославные христиане уже отметили Вознесение Господне в 2024 году, и вскоре их ждёт празднование Троицы, ещё одного важного двунадесятого торжества.
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