Trial of first suspect in Nord Stream pipeline attacks underway in Germany

A sensitive trial involving a Ukrainian soldier accused of sabotaging the undersea Nord Stream pipelines bringing Russian gas to Europe opened in Hamburg.
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