Врач Соломатина: препараты классов GLP-1 и SGLT-2 помогут снизить вес

Комбинация препаратов классов GLP-1 и SGLT-2 для лечения сахарного диабета второго типа и других метаболических нарушений, которая появится на российском рынке в 2027 году, позволит также снижать вес, контролировать давление и работу почек.
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