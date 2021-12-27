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Наставник «Сочи» опровергает тему «родственных отношений» с «Зенитом». И «Динамо Спб» не ваш «папа»?

Наставник «Сочи» опровергает тему «родственных отношений» с «Зенитом». И «Динамо Спб» не ваш «папа»?

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов в интервью Sport24 рассказал, как воспринимает бесконечные дискуссии о том, что «Сочи» является, якобы, фарм-клубом «Зенита».

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