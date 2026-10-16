Хороший короткий анекдот устроен как точный часовой механизм: в нем нет ни одного лишнего слова, зато в последней строчке пружина разжимается так стремительно, что сбивает спесь с любой житейской проблемы.
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