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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алаев о главном разочаровании 2023-го: «Зимние туры РПЛ. Могли иначе отреагировать. Есть ресурсы сделать так, чтобы таких матчей больше не было»

Алаев о главном разочаровании 2023-го: «Зимние туры РПЛ. Могли иначе отреагировать. Есть ресурсы сделать так, чтобы таких матчей больше не было»

«Зимние туры РПЛ, в особенности матчи «Балтика» – «Спартак», ЦСКА – «Ростов» и «Локомотив» – «Зенит» (все три игры прошли в сильный снегопад – Sports.

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