Петров не может продать свою квартиру за 54 миллиона

Актер жил в этих апартаментах вместе с бывшей возлюбленной Стасей Милославской Лилия Шарловская Еще в 2021 году актер Александр Петров купил роскошные апартаменты, где поселился вместе со своей возлюбленной Стасей Милославской.
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