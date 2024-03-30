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FiNE NEWS

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Петров не может продать свою квартиру за 54 миллиона

Петров не может продать свою квартиру за 54 миллиона

Актер жил в этих апартаментах вместе с бывшей возлюбленной Стасей Милославской Лилия Шарловская Еще в 2021 году актер Александр Петров купил роскошные апартаменты, где поселился вместе со своей возлюбленной Стасей Милославской.

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