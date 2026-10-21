Главное: Историк физики Флавио Дель Санто из Женевского университета нашёл в архиве Венского университета неопубликованную трёхстраничную рукопись Эрвина Шрёдингера, написанную после ноября 1944 года Шрёдингер предложил математическую модель, в которой скрытый параметр может принимать любое значение от нуля до единицы, и показал, что она воспроизводит закон Малюса Работа ослабляет аргумент Уиттекера против скрытых параметров, но не доказывает, что эти параметры существуют Рукопись под названием «Крушение детерминизма» пролежала в Австрийской центральной библиотеке физики более 80 лет и не попала в научную печать.