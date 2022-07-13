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«Лацио» купил вратаря «Гранады» Машимиану за 10 млн евро. Он сделал больше всех сэйвов в прошлом сезоне Ла Лиги

«Лацио» объявил о трансфере голкипера «Гранады» Луиша Машимиану. За португальца римский клуб заплатил 10 млн евро, как сообщалось ранее.

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