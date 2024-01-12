В Словакии растет недовольство закрытием подразделения по расследованию коррупции

Десятки тысяч граждан вышли на улицы в четверг вечером в нескольких городах Словакии в знак протеста против плана правительства Братиславы закрыть Специальный отдел Генеральной прокуратуры, который расследует дела об организованной преступности и коррупции.
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