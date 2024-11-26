"Лента.ру": лидер ОПГ "Общак" Сахнов вышел на свободу после 19,5 года заключения

Из исправительной колонии №12 (ИК-12) "Сан-Донато" в Нижнем Тагиле после 19,5 года заключения был освобожден Эдуард Сахнов, который в 90-х возглавлял одну из самых влиятельных преступных организаций под названием "Общак".
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