Как правильно отформатировать флешку. Инструкция для MacOS и Windows

Как правильно отформатировать флешку на разных системах? Подробно разбираем процедуруФорматирование флешки — это важная и полезная операция, которая позволяет поддерживать ваш USB-накопитель в хорошем рабочем состоянии.
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