Окруженные в Курской области укронацисты массово сдаются в плен

раинские оккупанты из ВСУ попали в окружение в Курской области и сдаются в плен на фоне беспрецедентных потерь, сообщили в Минобороны России Украинские оккупанты из ВСУ попали в окружение в Курской области и сдаются в плен на фоне беспрецедентных потерь, сообщили в Минобороны России.