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Ответ Бастрыкина: "Узник доброты" Мурдиев участвовал в избиении 8 человек

Ответ Бастрыкина: "Узник доброты" Мурдиев участвовал в избиении 8 человек

Русский Колоколъ В Москве будут судить участников подростковой многонациональной банды. Банда, которая наводила порядок на северо-западе, была сколочена из представителей разных народов но на общей основе - посмотрите на поднятый палец.

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Комментарии
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ОЖ
Олег Железовский
Пора и Кадыровами заняться.Крышевание бандитов,избиение связанных,пропаганда своего величия над другими.
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1 час.
Fvolodya55 Федоров
О стыде здесь нет речи, это обычная наглая выходка.
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56 мин.
ВМ
Вячеслав Михайлов
Абсолютно прав, коллега.
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20 мин.

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