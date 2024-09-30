Зацветут уже весной: какие 10 цветов можно посадить в октябре

Октябрь — время не только для сбора урожая, но и для осенней посадки цветов. Этот период пользуется популярностью у цветоводов благодаря множеству преимуществ: цветы, посаженные осенью, становятся крепче и здоровее, а их цветение начнется уже весной.
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