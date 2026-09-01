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Татар-информ

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Путин: Казань готова принять игры кочевников в 2028 году

Путин: Казань готова принять игры кочевников в 2028 году

Президент России Владимир Путин заявил, что Казань в 2028 году готова принять следующие игры кочевников.

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