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Назначен и.о. главы Следкома Кубани: генерал-майор Александр Нихаев

Назначен и.о. главы Следкома Кубани: генерал-майор Александр Нихаев

Информация появилась на официальном сайте ведомства. - Нихаев Александр Александрович - исполняющий обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю, генерал-майор юстиции, - говорится в сообщении.

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