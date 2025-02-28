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Покушение на Тихона Шевкунова

Покушение на Тихона Шевкунова

Федеральная служба безопасности задержала двоих подозреваемых в подготовке к покушению на главу крымской митрополии.

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Комментарии
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Алексей Тан
Климовичи, на ГРЯЗНЫХ вечерах Росс ТВ СМИ, Поповичи из районов Умани (западенция) и белярюси... и им подобные &quot;Коротичи&quot;... уже в открытую проявляют, что ОНИ ЕВРЕИ и ни чего общего, с РУССКИМ народом не имеют!!... И события, в Новороссии и Крыму... показали, они ни какие НЕ СОЮЗНИКИ... а скорее, мимикрирующие ВРАГИ.
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23 час.
Алексей Тан
Почему Лукавый (Лукашенко) не признал Крым российским??.... ОТВЕТ простой:... ОН надеется (рассчитывает)... что Крым снова будет принадлежать ЕВРЕЯМ...&quot;украинЧам&quot;.
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22 час.
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