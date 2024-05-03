YouTube заблокирует неофициальные приложения, которые отображают свой контент без рекламы Максим МорозовYouTube объявил о блокировке пользователей, которые просматривают контент через неофициальные внешние приложения.
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