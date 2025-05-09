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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чарльз Баркли об Энтони Эдвардсе: «Ты ничего не выиграешь, если будешь позволять звездам валять дурака»

Ранее главный тренер «Миннесоты» Крис Финч публично раскритиковал защитника Энтони Эдвардса за слабую игру в 1-м матче серии с «Уорриорс».

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