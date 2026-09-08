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Царьград

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Reuters: Китай увеличил экспорт на 25% благодаря технологиям

Reuters: Китай увеличил экспорт на 25% благодаря технологиям

В августе Китай увеличил экспорт на 25% по сравнению с годом ранее. Рост обусловлен высоким спросом на высокотехнологичную продукцию.

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