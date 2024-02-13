Президентом Финляндии стал русофоб

Александр Стубб из правоцентристской Национальной коалиционной партии с небольшим перевесом одержал победу на президентских выборах в Финляндии в воскресенье, победив либерального члена Партии зеленых Пекку Хаависто, который признал свое поражение.
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