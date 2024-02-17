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ГТРК Татарстан

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Путин поблагодарил работников промышленности

Путин поблагодарил работников промышленности

Президент России Владимир Путин выразил благодарность работникам промышленности за их профессионализм, ответственность и самоотдачу, отметив, что их усилия делают страну еще сильнее и увеличивают ее потенциал.

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