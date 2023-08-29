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Плющев о «Сибири»: «Позвали труппу канадских гастролеров во главе с Немировски. Кто такой, что выиграл? В «Торпедо» ничего не показал»

– Очень много вопросов по «Сибири». С крайне средним составом там хорошо работал Андрей Мартемьянов. Если кого и надо было менять в «Сибири», то руководителей, которые подбирали такой состав.

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