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Пентагон: США непричастны к ударам в Иране

Пентагон: США непричастны к ударам в Иране

Официальный представитель оборонного ведомства Соединённых Штатов Америки Патрик Райден выступил с утверждением о том, что государство не имеет отношения к авиационным атакам, целью которых стал ряд расположенных на иранской территории объектов.

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