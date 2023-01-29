Пентагон: США непричастны к ударам в Иране

Официальный представитель оборонного ведомства Соединённых Штатов Америки Патрик Райден выступил с утверждением о том, что государство не имеет отношения к авиационным атакам, целью которых стал ряд расположенных на иранской территории объектов.
Официальный представитель оборонного ведомства Соединённых Штатов Америки Патрик Райден выступил с утверждением о том, что государство не имеет отношения к авиационным атакам, целью которых стал ряд расположенных на иранской территории объектов.
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