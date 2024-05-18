Власти Новороссийска опровергли фейк о пожаре на подстанции из-за удара БПЛА

Авария устранена. Все потребители запитаны.Ряд либеральных СМИ распространил 17 мая информацию о том, что пожар на подстанции "Кирилловская", который привёл к отключению света у 26 тысяч жителей, якобы возник в результате атаки беспилотников ВСУ.