Добрый Мир
ГлавнаяБлогМоя странаДержаваКрым домаТрибуналСССР-Империя добраПресс Центр
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Добрый Мир

5 625 подписчиков

Тысячи семей украинских беженцев могут остаться без жилья в Британии

Тысячи семей украинских беженцев могут остаться без жилья в Британии

Тысячи семей украинских беженцев этой зимой рискуют остаться без жилья в Великобритании. Они в четыре раза чаще оказываются на улице, чем другие семьи.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лев Добрый
Нормальные люди дома живут, а вы разбежались по всему миру, как саранча. Не надо было скакать на майдане в поисках кружевных трусиков!😎😀👈👍
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх