Собянин рассказал о результатах первого года работы БКЛ

БКЛ – это около 100 современных поездов «Москва-2020» За год работы Большой кольцевой линии (БКЛ) в Москве было совершено более 340 миллионов поездок, а по будням ею пользуется более 1,3 миллиона человек.
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