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«Большая удача»: фильм с российскими актерами получил главный приз в Каннах

«Большая удача»: фильм с российскими актерами получил главный приз в Каннах

Главный приз Каннского фестиваля «Золотую пальмовую ветвь» получил фильм режиссера Шона Бейкера «Анора», в котором снялись российские актеры Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, а также Дарья Екамасова и Алексей Серебряков.

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