«Большая удача»: фильм с российскими актерами получил главный приз в Каннах

Главный приз Каннского фестиваля «Золотую пальмовую ветвь» получил фильм режиссера Шона Бейкера «Анора», в котором снялись российские актеры Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, а также Дарья Екамасова и Алексей Серебряков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии