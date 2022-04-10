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С 18 апреля вновь можно купить валюту в банках России

С 18 апреля вновь можно купить валюту в банках России

«Граждане, у которых были открыты валютные счета или вклады до 9 марта 2022 года и которые еще не выбрали установленный лимит получения наличной валюты со своих счетов, с 11 апреля 2022 года смогут получить наличными не только доллары, но и евро.

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