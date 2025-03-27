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Под угрозой срыва: Конюхов попал в сложную ситуацию посреди Индийского океана

Под угрозой срыва: Конюхов попал в сложную ситуацию посреди Индийского океана

Легендарный российский путешественник Федор Конюхов, который сейчас совершает одиночный переход на весельной лодке от Южной Америки до Австралии, столкнулся с проблемой, не возникавшей у него ни разу за время всех путешествий.

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