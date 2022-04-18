В Тверской области полицейские встретились с курсантами Тверского суворовского училища

На территории Тверской области проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Твой выбор», в рамках которого сотрудники Управления МВД России по городу Твери и общественники посещают общеобразовательные учреждения.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх