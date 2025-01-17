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В Госдуме объяснили повышенное внимание Запада к обрывам кабелей на Балтике

В Госдуме объяснили повышенное внимание Запада к обрывам кабелей на Балтике

Депутат Госдумы Колесник: Запад раздувает тему разрыва подводных кабелей на Балтике, чтобы поскандалить Повышенное внимание к повреждению подводных кабелей в Балтийском море – это элемент информационной войны, обрывы происходят постоянно и не всегда преследуют военно-политические цели, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник.

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Комментарии
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Eduard
Запад оборвал кабеля сам,что бы нагнать туда военных кораблей!
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1 д.
Eduard
Никто не плавпет с опущеными якорями,это идиотизм.Эапад нас за дураков считает выдавая Желаемое за Действительное!
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1 д.
Eduard
У Запада что ни спроси Россия и Китай виноваты,хотя в мире 190 стран и тысячи кораблей понятно,что всё предвзято и ложно!
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1 д.

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