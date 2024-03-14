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FTimes

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Трагическая гибель Лизы в Варшаве: скандальное преступление и реакция общества

Трагическая гибель Лизы в Варшаве: скандальное преступление и реакция общества Елена ГалицкаяВаршава готовится проводить в последний путь 25-летнюю белоруску, ставшую жертвой жестокого нападения и изнасилования, сообщают журналисты сайта ftimes.

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