Трагическая гибель Лизы в Варшаве: скандальное преступление и реакция общества Елена ГалицкаяВаршава готовится проводить в последний путь 25-летнюю белоруску, ставшую жертвой жестокого нападения и изнасилования, сообщают журналисты сайта ftimes.
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