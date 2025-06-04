«Мир танков» остался без командиров

Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры, постановив передать государству 100% долей в уставном капитале трех российских юридических лиц, связанных с петербургской студией «Леста игры» — разработчиком и издателем игр «Мир танков» и «Мир кораблей».
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