Уникальная «Парящая» лестница: экстремальные ощущения в Норвегии

<p>В небольшой деревне Лоен, на северо-западе Норвегии, появилась новая архитектурная достопримечательность, которая обещает удивительные виды и неповторимые ощущения для всех любителей острой адреналиновой подачки.
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