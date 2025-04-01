Водитель автобуса, допустивший ДТП с шестью погибшими в Крыму, обжалует арест

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апреля. /ТАСС/. Водитель рейсового автобуса, который допустил столкновение с грузовиком на трассе у аэропорта Симферополя, в результате чего погибли шесть пассажиров, будет обжаловать вынесенное судом решение об аресте на два месяца, сообщили ТАСС в прокуратуре Республики Крым.
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