ОАЭ квалифицировали атаку на Flydubai как теракт

АБУ-ДАБИ (ИА Реалист). ОАЭ официально квалифицировали инцидент на рейсе Flydubai FZ1073 как спланированный теракт-самоубийство.
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