Нефти много не бывает, новые герои Дня республики и «театр Дурова»: обзор событий недели

В Казани прошел традиционный Татарстанский нефтегазохимический форум, Рустам Минниханов совершил рабочую поездку в Нижнекамск и Чистополь, а также посетил с ответным визитом Элисту, в Татарстане отметили День республики, арест Павла Дурова как наступление на свободу слова: пять важнейших событий недели глазами обозревателя Альберта Бикбова.
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