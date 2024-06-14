Собянин поддержал команду кандидатов от «Единой России» на выборы в Мосгордуму

Москвичи помогли сформировать сильную команду кандидатов от «ЕР» В Москве состоялась встреча мэра столицы Сергея Собянина с кандидатами от «Единой России», баллотирующимися в депутаты МГД восьмого созыва.
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