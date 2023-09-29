Что нужно делать женщинам в церковный праздник Веры, Надежды, Любови и матери их Софии и народный Всесветные бабьи именины 30 сентября Алёна Юрьева30 сентября — особый день для православных христиан, когда они отмечают праздник Веры, Надежды, Любви и матери их Софии.